Tigres vs Toluca: la atajada de Nahuel Guzmán y el efecto IMPOSIBLE del balón que evitó el empate en la Final de Ida

La fortuna jugó esta noche del lado de Tigres y los Felinos pudieron llevarse la Final de Ida del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con una mínima ventaja gracias al gol de Ángel Correa, a las atajadas de Nahuel Guzmán y a un milagroso efecto que tomó la pelota cuando parecía que al caería el tanto de Toluca.

Te puede interesar: Tigres venció por la mínima al Toluca y toma ventaja en la Final de Ida del Apertura 2025

Ángel Correa hace JUGADÓN de crack… ¡Pero se va por un lado! | Final Ida Tigres vs Toluca 2025

El efecto imposible que evitó el gol del Toluca en la Final del Apertura 2025

Los primeros minutos del segundo tiempo de la Final de Ida disputada este jueves 11 de diciembre fueron dramáticos y tras el gol de Ángel Correa el Toluca quiso reaccionar con una jugada de Canelo Angulo, quien disparó por debajo de las piernas de Nahuel Guzmán.

El portero de Tigres reaccionó a la jugada, pero se le escapó la pelota con dirección de portería; sin embargo, la intervención de Guzmán provocó que el esférico tomara un efecto inesperada y se detuvo justo en la línea.

De manera dramática el balón perdió fuerza y se detuvo justo en la línea para que llegara Jesús Garza y despejara el balón alejando el peligro.

Se trató de una jugada que marcó el rumbo del encuentro ya que llegó apenas dos minutos después de que los Tigres se pusiera al frente en el marcador gracias a un grave error de Hugo González quien regaló el balón en la salida.

¡Se salva Tigres!



De milagro la pelota se quedó en la línea de gol y Toluca dejó ir el empate. #FinalBotanera @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRNsdn #MásAcciónMásDiversión



🔴 EN VIVO: https://t.co/mpzYnZsukH pic.twitter.com/k0x8Bo4Xpa — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 12, 2025

El error que condicionó a Toluca

Un error de Hugo González en el arranque de la segunda mitad le dio a Tigres el triunfo que les da el título del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX de manera momentánea a falta del partido de Vuelta en el Nemesio Diez.

El portero de Toluca quiso salir jugando con su lateral, pero Diego Lainez interceptó el esférico, asistió a Ángel Correa y el argentino no perdonó para marcar el tanto de la victoria para los Tigres.

Te puede interesar: El ERROR de Hugo González que pone en ventaja a TIGRES en la Final del Apertura 2025