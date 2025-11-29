¿Tigres puede remontar? Así le ha ido en Liguilla cuando tiene que venir de atrás

La derrota de los Tigres ante los Xolos por marcador de 0-3 dejó al equipo regiomontano con el camino muy cuesta arriba para tratar de seguir con vida en el torneo; sin embargo ya saben lo que es remontar una desventaja tan grande.

Ahora los dirigidos por el técnico Guido Pizarro deberán buscar el triunfo por tres o más goles de diferencia en el partido de vuelta contra Tijuana, que se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre en la cancha del Estadio Universitario.

La afición auriazul recuerda que el conjunto de la UANL ya logró darle la vuelta a un resultado en contra tan amplio, lo cual se remonta a la gran remontada que presumen ante el América en el lejano Apertura 2005.

En aquella ocasión, en la ida de los cuartos de final perdieron en el “Volcán” por marcador de 1-3 ante las Águilas y tuvieron que ir al Estadio Azteca a dar un histórico partido en el que ganaron de último minuto por marcador de 4-1 para pasar a semifinales.

Otras remontadas fallidas

En torneos cortos, los Tigres han estado cinco veces con la necesidad de remontar tres goles de desventaja para ganar unos cuartos de final, pero en cuatro de ellas no consiguieron darle la vuelta al marcador global.

En el Clausura 2007 perdieron en casa el duelo de ida contra las Chivas por marcador de 1-3 y para la vuelta volvieron a ser derrotados por pizarra de 2-3 para consumar su eliminación.

En el Clausura 2016, también como locales sucumbieron 1-3 ante los Rayados y para el encuentro definitivo en el Estadio BBVA, solo ganaron por 2-1, para terminar con un global de 3-4 en contra.

En el Apertura 2020, los “Felinos” cayeron por marcador de 1-3 ante Cruz Azul en el Estadio Universitario y luego como visitantes solo sacaron un triunfo por la mínima que representó quedar fuera del torneo por el global en contra de 2-3.

En el Apertura 2024, en este caso fueron sorprendidos por el Atlético de San Luis con un 0-3 en el Estadio Alfonso Lastras, y para la vuelta en casa empataron sin goles, en otra remontada fallida.