Tigres recupera dos futbolistas para el Apertura 2026

Este jueves 13 de agosto del 2026, el conjunto de Tigres confirmó en sus redes sociales que logró recuperar a dos futbolistas para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ya que regresaron al equipo luego de disputar el Campeonato de Concacaf Sub-20 con la Selección Mexicana.

Los jugadores que volvieron a Tigres

Los dos jugadores que se integraron a los entrenamientos del equipo y que son considerados para tener minutos con el primer equipo durante el Apertura 2026 son Diego Ramírez y Henrique Simeone.

El propio club confirmó que se sumaron al trabajo del equipo para el partido del sábado 15 de agosto del 2026.

"Tras obtener el Campeonato de Concacaf Sub-20 con @miseleccionsubs, Diego Ramírez y Henrique Simeone se integran de lleno al trabajo de cara a nuestro partido de este sábado."

💥🙌🏼🐯 Tras obtener el Campeonato de Concacaf Sub-20 con @miseleccionsubs, Diego Ramírez y Henrique Simeone se integran de lleno al trabajo de cara a nuestro partido de este sábado. pic.twitter.com/liRX1PAfat — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 13, 2026

Dos regresos importantes para que el equipo pueda tener más variantes luego de que confirmaran la lesión de César Araújo y Ozziel Herrera por las que estaran fuera de las canchas por algunas semanas.

REPORTE MÉDICO @christusmx 📌 Informamos a nuestra afición que César Araújo sufre un desgarro muscular en el muslo derecho, y Ozziel Herrera un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, el regreso al trabajo grupal de ambos jugadores quedará sujeto a evolución. pic.twitter.com/LtglDjZxvN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 13, 2026

El paso de Tigres en el Apertura 2026

Tigres para por un mal arranque del Apertura 2026 al tener 1 empate y 2 derrotas en tres jornadas disputadas, ocupando el lugar 16 de la tabla general.

