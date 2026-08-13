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Tigres recupera dos futbolistas para el Apertura 2026

Tigres confirmó que dos futbolistas se volvieron a integrar con el equipo para el Apertura 2026 luego de disputar el Campeonato de Concacaf Sub-20 con la Selección Mexicana

Diego Ramírez y Henrique Simeone Tigres
|Tigres

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 13 de agosto del 2026, el conjunto de Tigres confirmó en sus redes sociales que logró recuperar a dos futbolistas para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ya que regresaron al equipo luego de disputar el Campeonato de Concacaf Sub-20 con la Selección Mexicana.

Los jugadores que volvieron a Tigres

Los dos jugadores que se integraron a los entrenamientos del equipo y que son considerados para tener minutos con el primer equipo durante el Apertura 2026 son Diego Ramírez y Henrique Simeone.

El propio club confirmó que se sumaron al trabajo del equipo para el partido del sábado 15 de agosto del 2026.

"Tras obtener el Campeonato de Concacaf Sub-20 con @miseleccionsubs, Diego Ramírez y Henrique Simeone se integran de lleno al trabajo de cara a nuestro partido de este sábado."

Dos regresos importantes para que el equipo pueda tener más variantes luego de que confirmaran la lesión de César Araújo y Ozziel Herrera por las que estaran fuera de las canchas por algunas semanas.

El paso de Tigres en el Apertura 2026

Tigres para por un mal arranque del Apertura 2026 al tener 1 empate y 2 derrotas en tres jornadas disputadas, ocupando el lugar 16 de la tabla general.

  • Jornada 1 Tijuana vs Tigres 3-1.
  • Jornada 2 Tigres vs Atlético San Luis 2-2.
  • Jornada 3 Querétaro vs Tigres 3-2.
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