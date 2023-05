Tigres: Escandalosa estadística cuando cierra una final como visitante

Tigres no pudo sacar una ventaja del primer capítulo de la Final del Clausura 2023, el equipo de Robert Dante Sibolid no encontró la mejor versión de sus figuras André Pierre Gignac o Sebastián Córdova y se mantuvo igualado el partido ante un equipo de Chivas que no concedió muchas opciones en el frente ofensivo.

Pero ¿Cómo le ha ido a Tigres cuando resuelve las finales en la vuelta? Es claro que los números no juegan, pero es un dato muy revelador de lo que podríamos tener este domingo 28 de mayo en la Final del Clausura 2023.

¿Cómo le ha ido a Tigres en la Finales cuando cierra como visitante?

Tigres mantiene un balance negativo en su historia cuando cierra finales como visitante, le ha costado al equipo regio salir del calor de su público, de su afición en el Volcán. El conjunto felino tiene dos finales ganadas “estrictamente en la vuelta”, un empate y tres derrotas en total. Por ende, sólo han ganado dos de las últimos 6 partidos de vuelta en la Liga MX.

Santos

En el Apertura 2011, los Tigres levantaron el título ante Santos tras ganar 1-0 la ida y 3-1 la vuelta, el equipo regio supo definir en las dos finales que disputó; en el Volcán pusieron la cereza al pastel y rompiendo 29 años de no alzar una copa dentro de la Liga MX.

América

El equipo regio perdió ante América en el Apertura 2014, a pesar de que se llevaron 1-0 la ida, pero en el segundo capítulo en el Estadio Azteca fueron goleados 3-0, por lo que que les costó no estar con su gente.

Pumas

En la edición 2015, el equipo felino también se quedó con la corona de la Liga MX, enfrentaron a Pumas en un partido que ganaron 3-0 en el primer capítulo, pero terminaron perdieron 4-1 en la vuelta cuando visitaron el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro se definió desde los once pasaos, donde se impusieron 4-2 en penales, con Nahuel Guzmán como principal figura.

América

Y un año después del triunfo ante Pumas, Tigres enfrentó una Final muy navideña ante América, los regios volvieron ser campeones en penales (3-0), los dos equipos empataron 1-1 en el partido de ida y en la vuelta en el Estadio Universitario, por lo que se coronaron en el Estadio Azteca, aunque sin ganar como visitantes.

Monterrey

En el Apertura 2017 se vivió la primer Final Regia ante Rayados; también empataron a un gol en el primer capítulo como locales, y en la vuelta se quedaron con el título en el Estadio BBVA tras ganar 2-1.

León

El último título de Tigres fue en el Clausura 2019 ante León, donde ganaron 1-0 el partido de ida y empataron sin anotaciones en el encuentro de vuelta.

Chivas

Mientras que en el Clausura 2017, última final que disputaron ambos equipos en la Liga MX; la jugaron ante Chivas, Tigres empató a dos goles en la ida con el apoyo del Volcán, pero en Guadalajara perdieron 2-1 para tener una serie con marcador de 4-3.