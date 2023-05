Cambian boletos de Luis Miguel por entradas para ver la Final de Chivas

¿Hasta dónde puede llegar la pasión por Chivas en una Final? Una familia en Guadalajara lo tiene muy claro, se ha hecho viral el caso de la familia González en las últimas horas, que ha lanzado la propuesta de cambiar boletos de Luis Miguel para poder disfrutar de la gran final de la Liga MX, y el posible título 13 del conjunto que dirige Veljko Paunovic.

“Tenemos 2 boletos de Luis Miguel zona poniente baja. Buscamos tres boletos para la Final de Chivas. Deseamos que un padre, un hijo y un nieto, asistan al partido”, fue el mensaje que publicó Ileana González en diversos grupos de redes sociales de Guadalajara.

Sacrificaron boletos de Luis Miguel por ver la final Chivas vs Tigres

En el contexto de la nueva Gira de Luis Miguel y la fiebre que ha causado en México, Chivas ha jugado el primer capítulo ante Tigres para definir al campeón del Clausura 2023… un empate sin goles hará que el partido se defina íntegramente en el Estadio Akron, tal como ocurrió en 2017, la afición de Rebaño espera que su equipo pueda levantar el título en casa. El optimismo es muy alto, tanto que están intentando cambiar entradas de Luismi por los boletos para disfrutar la Final de la Liga MX, así lo detalló una familia en Guadalajara.

“Para nosotros, como familia, es muy importante que estas tres generaciones: mi papá, mi hermano y mi sobrino, vivan este momento importante como familia. Lo que significa el fútbol para mi papá y vivirlo con ellos dos, lo vale totalmente”, comentó Ileana González.

Locura por ver a Chivas

Luis Miguel se presentará en el Estadio Jalisco el próximo domingo 17 de diciembre, entradas que se agotaron no apenas se abrieron a la venta, tal como ocurrió en la Final de Chivas vs Tigres en el Estadio Akron, de acuerdo con información publicada por el diario Marca Claro, la fiebre por apoyar y estar presente en el partido más importante de la temporada para el Rebaño a ocasionado que la afición busque cambiar las entradas por medio de las redes sociales.

“Desde que puse la publicación, mi Messenger se está volviendo loco. Yo les dije que las redes nos tenían que servir. No sabes que tiene más ‘boom’ ahorita, si el concierto de Luis Miguel o el partido de Chivas. Ya varios me escribieron que me pagaban lo que fuera por mis tarjetas para el concierto. Sin embargo, no acepté, yo necesitaba los boletos para el partido”, sentenció Ileana González.