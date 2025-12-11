Saturday Night’s Main Event: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la última lucha de John Cena en WWE?

El triste final se acerca. Después de un año en el que estuvo totalmente activo dentro de la empresa como hace mucho tiempo no ocurría, finalmente John Cena se despedirá de la WWE para darle un giro a su carrera como actor de Hollywood, misma que ha tenido dividendos positivos hasta ahora.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Con 48 años de edad, John Cena entiende que está listo para dejar definitivamente la WWE y qué mejor que hacerlo en este cierre de año. Por ende, aquí conocerás todo sobre su última aparición dentro de Saturday Night’s Main Event. ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver su último combate en México?

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el último combate de John Cena en la WWE?

La despedida de John Cena no será en un evento importante de la WWE (Wrestlemania, Royal Rumble, SummerSlam o Survivor Series), sino que se llevará a cabo en Saturday Night’s Main Event, mismo que se realizará este sábado 13 de diciembre y que contará con una corta, pero interesante cartelera.

Te puede interesar: ¿Bad Bunny estuvo en una función de lucha libre en México?

Te puede interesar: ¿Dragon Lee perderá si título de la WWE ante Jey Uso?

Un ejército de John Cena's llegó a #WrestleMania 25 en una entrada inolvidable 👋😎🧢 pic.twitter.com/2v2bJSYbSV — WWE Español (@wweespanol) December 10, 2025

La sede del último combate de John Cena en la WWE será el Capital One Arena de Washington DC, recinto cuya capacidad asciende a poco más de 20,000 asistentes. La función comienza a las 18:30 horas, tiempo centro de México, y podrás verla a través de la cuenta de YouTube de la WWE en Español.

Recuerda que, después de varios meses en donde se analizó a detalle quién sería el rival de John Cena para su último combate, finalmente la empresa se decantó por Gunther, luchador de 38 años nacido en Austria que fue el ganador del torneo para enfrentarlo, esto luego de vencer en la final a LA Knight.

¿Cuál es la cartelera de WWE Saturday Night’s Main Event?

Además del combate final del rapero mayor ante Gunther, la WWE ha presentado tres luchas más que completarían este show. Cody Rhodes, campeón de la WWE, se medirá a Oba Femi, campeón de la NXT; además, Bayley hará lo mismo ante Sol Ruca. Finalmente, los campeonatos de parejas estarán en juego entre AJ Styles y Dragon Lee ante Je’Von Evans y Leon Slater.