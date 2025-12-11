¡Intenso! Este es el plan de trabajo de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana tiene listo su calendario previo a la participación que tendrá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Ante ello, no está de más conocer qué es lo que el Tri tiene planeado previo a esta justa mundialista.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio con la inauguración entre la Selección Mexicana y el combinado de Sudáfrica; sin embargo, previo a este duelo el cuadro nacional tiene planeado un exigente calendario para llegar de la mejor forma posible a este evento.

¿Cuál es el calendario de la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El plan de trabajo de la Selección Mexicana, al menos para los meses de mayo y junio, manifiestan un total de tres duelos amistosos a fin de llegar lo mejor preparados a la justa mundialista no solo en el apartado físico, sino también en el entorno táctico y emocional.

Vayan apuntando las fechas 🗒️✅



Incondicionales, ya sabemos los días, horarios y sedes de nuestros partidos mundialistas.



¿Desde dónde nos apoyarán?#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/NLY0NvaD6W — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 6, 2025

Fue durante la Junta de Dueños de este martes que se confirmaron tres duelos más para el cuadro nacional durante estas fechas, partidos que se revelan días después de que se hablara de tres encuentros amistosos ante las escuadras de Panamá, Bolivia e Islandia, una de ellas calificada y otra con aspiraciones de llegar al Mundial, que podrían confirmarse en próximos días.

Se trata, entonces, de que la Selección Mexicana se concentre a partir del 4 de mayo y enfrente a dos rivales (aún sin confirmar) a finales de mayo, teniendo así un último rival días antes de la inauguración que tendrá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a los sudafricanos.

¿Cuál es el grupo de México y contra qué selecciones jugará?

Recuerda que la Selección Mexicana es la cabeza del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , sector en el que el Tri disputará juegos ante Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo que saldrá de la reclasificación entre República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte e Irlanda.