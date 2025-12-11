Tigres y Toluca, en busca de igualar a los “grandes” de la Liga BBVA MX en títulos

Este jueves se llevará a cabo el primer capítulo de la gran final del Apertura 2025 , misma que enfrentará a los Tigres de la UANL y a los Diablos Rojos del Toluca, dos instituciones que sueñan con alcanzar a los denominados grandes del futbol mexicano, al menos, en cuanto a títulos se refiere.

¡Increíble falla de Paulinho! Toluca perdona | Toluca vs Juárez | Cuartos de Final Vuelta

Tigres se dice listo para disputar una final más en su rica historia de la mano de elementos como Nahuel Guzmán, Juan Brunetta y Ángel Correa. Toluca, por su parte, espera tener en Paulinho a su hombre gol y, con ello, sumar un campeonato más en su historia dentro de la primera división.

¿Tigres y Toluca alcanzarían a los grandes de la Liga BBVA MX?

Dejando fuera de la jugada al Club América, institución que cuenta con 16 títulos de Liga BBVA MX, Tigres y Toluca también se disputarán la posibilidad de igualar a dos de las escuadras más grandes del futbol mexicano, mismas que no atraviesan por su mejor momento en cuanto a campeonatos se refiere: Cruz Azul y Chivas.

Y es que, con 8 trofeos en su vitrina, si los de la Sultana del Norte vencen a Toluca sumarían 9 campeonatos, los mismos que hasta ahora ostenta Cruz Azul. La diferencia entre ambas escuadras es que la mayoría de los títulos de los felinos han sido en la última década, mientras que en los celestes su época dorada fueron los 70’s.

Algo similar ocurre con Toluca, quien tras pasar más de una década sin obtener ningún título están a punto de sumar un bicampeonato y, con ello, llegar a los 12 trofeos nacionales, misma cantidad que tiene un Rebaño Sagrado cuyo último campeonato se dio en el 2017.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de ida entre Tigres y Toluca?

Tigres y Toluca se verán las caras este jueves 11 de diciembre como parte de la final de ida del Apertura 2025 dentro del Volcán Universitario en punto de las 8 de la noche. Recuerda que este juego, tal y como ocurrió en las semifinales, podrás disfrutarlo a través de las pantallas de Azteca Deportes.