deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX Femenil
Nota

Tigres 1-0 América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la final de vuelta del Apertura 2025 de la LIGA BBVA MX Femenil, hoy domingo 23 de noviembre, marcador online

Amazonas y Azulcremas chocan en el duelo por el título del Apertura 2025 en el Volcán Universitario, la ida terminó con un empate a tres goles.

Tigres vs América Femenil
Erick De la Rosa
Liga MX Femenil
Compartir

El Volcán de la UANL se pondrá de gala para recibir una nueva final del fútbol mexicano. Tigres y América se verán las caras en un choque espectacular en el que se definirá a la nueva monarca del futbol mexicano. El cuadro regio busca la séptima estrella, mientras que, las de Coapa van por la tercera.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Cruz Azul suma nuevo portero para la Liguilla del Apertura 2025 tras la lesión de Kevin Mier

Tigres Femenil
América Femenil
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

×
×