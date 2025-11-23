Tigres 1-0 América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la final de vuelta del Apertura 2025 de la LIGA BBVA MX Femenil, hoy domingo 23 de noviembre, marcador online
Amazonas y Azulcremas chocan en el duelo por el título del Apertura 2025 en el Volcán Universitario, la ida terminó con un empate a tres goles.
El Volcán de la UANL se pondrá de gala para recibir una nueva final del fútbol mexicano. Tigres y América se verán las caras en un choque espectacular en el que se definirá a la nueva monarca del futbol mexicano. El cuadro regio busca la séptima estrella, mientras que, las de Coapa van por la tercera.
Te puede interesar: CONFIRMADO: Cruz Azul suma nuevo portero para la Liguilla del Apertura 2025 tras la lesión de Kevin Mier