Tigres 1-0 América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la final de vuelta del Apertura 2025 de la LIGA BBVA MX Femenil, hoy domingo 23 de noviembre, marcador online

El Volcán de la UANL se pondrá de gala para recibir una nueva final del fútbol mexicano. Tigres y América se verán las caras en un choque espectacular en el que se definirá a la nueva monarca del futbol mexicano. El cuadro regio busca la séptima estrella, mientras que, las de Coapa van por la tercera.

