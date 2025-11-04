deportes
Tigres vs Atlético San Luis EN VIVO, Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido de la última fecha del futbol mexicano entre los felinos y los tuneros desde el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza

Eduardo Camarena
Liga MX
¡Continúa la fiesta del futbol mexicano este sábado! No te pierdas la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Tigres y Atlético San Luis desde el Estadio Universitario conocido como El Volcán desde San Nicolás de los Garza, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

Este encuentro representa una oportunidad de oro Tigres de quedar como el líder general de la competencia.

La cita es este sábado 8 de noviembre a las 4:50 pm tiempo del centro de México.

Tigres de la UANL
Atlético de San Luis
