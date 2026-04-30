Tigres vs Chivas EN VIVO y GRATIS, cuartos de final ida, Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Tremenda semana media! Disfruta completamente en vivo el partido entre Tigres vs Chivas correspondiente a la ida de los cuartos de final de ida del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México este sábado 2 de mayo.

El Volcán será el escenario en donde los Universitarios buscarán sacar la mayor ventaja posible ante un Rebaño que terminó como líder general pero que tendrá múltiples bajas por los jugadores que irán a concentración a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.