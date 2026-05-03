Tigres vs Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 2 de mayo de la Ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX; marcador online | Presentado por Nissan

Chivas enfrenta su primer partido sin seleccionados y con numerosas bajas por lesión, pero buscará sacar el resultado ante los Tigres este sábado 2 de mayo en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 a disputarse en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

Te puede interesar: Tigres vs Chivas de Guadalajara: Ver GRATIS y EN VIVO la transmisión HOY sábado 2 de mayo, por la ida de los Cuartos de Final de la LIGA BBVA MX Clausura 2026; streaming, link libre y por tv abierta