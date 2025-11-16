Tigres vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta de semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, HOY domingo 16 de noviembre, marcador online

Se busca al primer finalista del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Las Tigres recibirán a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en el Estadio Universitario de Nuevo León en punto de las 5:00 pm. Las Amazonas parten como favoritas para acceder a la serie por el título, pero el cuadro de la Noria buscará dar una nueva campanada tal como lo hizo hace unos días cuando eliminó a las Tuzas del Pachuca en el Estadio Hidalgo por goleada.

Te puede interesar: Cualquier equipo de la Liga BBVA MX desearía tener a estos 3 cracks, pero América los descartó sin chistar