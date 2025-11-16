Cualquier equipo de la Liga BBVA MX desearía tener a estos 3 cracks, pero América los descartó sin chistar

Club América se está preparando para afrontar los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 y, para no perder ritmo, disputó un amistoso frente a LA Galaxy durante la fecha FIFA de noviembre . Sin embargo, la directiva ya tiene la cabeza puesta en el Clausura del próximo año y tres jugadores de clase mundial ya habrían sido rechazados por André Jardine y la cúpula más alta de las Águilas.

Los tres jugadores de clase mundial que América habría rechazado

James Rodríguez

El colombiano no continuará en el Club León más allá del 31 de diciembre de 2025 y varios aficionados pidieron por su fichaje. Sin embargo, reportes indican que no ha habido sondeos por el jugador y se trataban de rumores generados por los fanáticos. Resulta que James no es considerado un futbolista que sume a fortalecer al proyecto del América. Su futuro podría estar en la MLS.

Julián Quiñones

El delantero colombo-mexicano estuvo dentro del radar del América durante estos últimos días, pues ya tiene un pasado exitoso dentro del club. Sin embargo, los reportes indican que el precio del jugador se fue por las nubes tras su gran temporada en Arabia Saudita. Por esta razón, la directiva de las Águilas habría desistido del fichaje de Quiñones para el próximo año.

Miguel Borja

El atacante colombiano finaliza contrato con River Plate en diciembre y es de público conocimiento que no continuará en Argentina. La prensa argentina comentó que Borja era un jugador de interés para el América, pero la realidad es que en ningún momento la directiva azulcrema se interesó en contratar al ex Atlético Nacional.

En este contexto, las Águilas habrían rechazado el fichaje de tres figuras internacionales, que cualquier equipo de la Liga BBVA MX soñaría con tener en sus plantillas. Esto habla del poderío económico del América y de su gran plantilla, la cual es la más valiosa de todo el futbol mexicano en la actualidad.

América cuenta con la plantilla más valiosa de la Liga BBVA MX

Según el sitio Transfermarkt, especializado en valores de mercado y transferencias, la plantilla del América está valuada en 107 millones de euros, siendo la más cara de toda la Liga BBVA MX. Cruz Azul le sigue de cerca con un valor de 82 millones de euros, mientras que Toluca completa el podio con un precio de 75 millones de euros aproximadamente.