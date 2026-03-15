Tigres vs Gallos Blancos de Querétaro : Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 14 de marzo, partido de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

El 'Volcán' abrirá sus puertas para recibir a los Tigres de la UANL y a los Gallos Blancos de Querétaro en el penúltimo duelo de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Los pupilos de Guido Pizarro querrán sacar las tres unidades tras el trago amargo que tomaron a media semana en la Concacaf Champions Cup y poder recuperar sensaciones en el campo de juego. Por otro lado, en el club albiazul no tienen margen de error sí aún sueñan con meterse a la liguilla en el presente semestre.

Te puede interesar: Andrés Gudiño: de ser un total relegado a pensar en cumplir el sueño de todo futbolista