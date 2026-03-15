logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Tigres vs Gallos Blancos de Querétaro : Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 14 de marzo, partido de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

Sigue en vivo y gratis las acciones desde el ‘Volcán’ entre los pupilos de Guido Pizarro y el cuadro queretano por la señal de TV Azteca Deportes.

Tigres vs Querétaro

Escrito por: Erick De la Rosa

El 'Volcán' abrirá sus puertas para recibir a los Tigres de la UANL y a los Gallos Blancos de Querétaro en el penúltimo duelo de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Los pupilos de Guido Pizarro querrán sacar las tres unidades tras el trago amargo que tomaron a media semana en la Concacaf Champions Cup y poder recuperar sensaciones en el campo de juego. Por otro lado, en el club albiazul no tienen margen de error sí aún sueñan con meterse a la liguilla en el presente semestre.

Te puede interesar: Andrés Gudiño: de ser un total relegado a pensar en cumplir el sueño de todo futbolista

Tags relacionados
Tigres de la UANL Querétaro

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo