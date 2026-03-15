Andrés Gudiño: de ser un total relegado a pensar en cumplir el sueño de todo futbolista

De una u otra forma la vida abre posibilidades para los futbolistas. Hoy uno de los arqueros más consolidados y/o en mejor nivel de México es Andrés Gudiño. El meta de Cruz Azul aprovechó a la perfección que se le abrió la oportunidad de jugar constantemente y hoy parece que no suelta la titularidad. Y otra puerta se estaría abriendo rumbo al verano 2026.

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¿Cuánto gana Andrés Gudiño, el arquero titular de Cruz Azul?

En los días recientes trascendió que la diferencia de salarios entre Kevin Mier y Andrés Gudiño es bastante evidente. Y es que nadie ignora que el colombiano llegó como refuerzo y tiene un nivel altísimo. Ante eso, su contrato ronda en los 24.3 millones de pesos al año. Mientras que el caso del mexicano se queda en un salario de 7.5 millones en moneda nacional.

Al final del día, el meta nacido en Mérida sabe que su rol era el de suplente, pero el nivel que mostró tras la lesión de Kevin Mier ha sido notorio para todos. Kevin se lesionó desde noviembre de 2025 y regresó en los últimos días para meter presión. Y es que al sudamericano le urgen los minutos, pensando en subirse a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ahora, aunque eso no se esperaba de dicha forma, el mexicano tiene todo el apoyo de la afición. El hombre que históricamente ha estado relegado en el banquillo hoy encontró su gran oportunidad y la está aprovechando. De hecho, aunque sea extraño, fueron las lesiones las que le podrían hacer vivir el sueño.

¿Andrés Gudiño llegará a la Selección Mexicana en breve?

Sin el afán de meter falsas especulaciones, lo que es cierto es el gran nivel de Andrés en el presente. Probablemente, sea el arquero de la Liga MX (y hasta mexicano en todo el mundo) en mejor nivel y constancia. Por eso la lesión de Luis Ángel Malagón abrió un cupo para otro portero que probablemente no haya estado contemplado. Aunque muchos de los llamados que se hacen de tomarle en cuenta para la selección vienen desde el aficionado celeste, otros tantos ven con buenos ojos pensar en Gudiño para el tercer sitio. De estar siempre relegado… a soñar con llegar a un Mundial.