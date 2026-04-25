Tigres 0-0 Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Este sábado 25 de abril del 2026, continúa la actividad de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer juego encargado de iniciar con las actividades del día es el Tigres vs Mazatlán. El encuentro va a iniciar en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Volcán.

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Dónde ver Tigres vs Mazatlán EN VIVO y GRATIS

El juego de Tigres vs Mazatlán lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 16:50 horas tiemo del centro de México.

El partido tendrá la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, Zague, Chacón y Mauricio Gutiérrez

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Así llegan Tigres y Mazatlán

Tigres llega con el objetivo de poder llevarse los tres puntos para poder asegurar su lugar directo a la Liguilla pues se ubica en el octavo lugar con 22 puntos conseguidos. La victoria los pone con pie y medio en Cuartos de Final del Clausura 2026.

Por otra parte, Mazatlán se encuentra eliminado del torneo pero se espera que el equipo busque cerrar de buena forma el torneo luego de vencer al Toluca en la Jornada 16.