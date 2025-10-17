deportes
Tigres vs Necaxa EN VIVO, Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido de la décimo tercera fecha del futbol mexicano entre los felinos y los Rayos, en donde el equipo de Guido Pizarro sale como favorito.

Eduardo Camarena
Liga MX
¡Continúa la fiesta del Viernes Botanero! No te pierdas el inicio de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Tigres vs Querétaro en el Estadio Cuauhtémoc, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

La cita es este viernes 17 de octubre a las 8:50 pm tiempo del centro de México.

Tigres de la UANL
Necaxa
