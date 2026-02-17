Tigres vs Pachuca EN VIVO y GRATIS: Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Sigue el futbol gourmet! Este 20 de febrero comienza la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y TV Azteca Deportes se viste de gala con el gran partido entre los Tigres y los Tuzos del Pachuca, en un duelo que promete ser uno de los más intensos del fin de semana.

Recuerda que este encuentro de alto voltaje podrás verlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 en tu televisión abierta, la App Oficial de TV Azteca Deportes y a través del sitio web de aztecadeportes.com en compañía de los mejores narradores del mundo mundial.

La cita es este viernes 20 de febrero en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México en duelo que se llevará a cabo en el espectacular Estadio Universitario mejor conocido como El Volcán en San Nicolás de los Garza, en donde los dirigidos por Guido Pizarro buscarán seguir en lo más alto de la tabla general.