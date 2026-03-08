Tigres 1-0 Rayados de Monterrey: Gignac se viste de HÉROE para que los felinos se queden con el Clásico Regio

logo deportes horizontal
El ‘Volcán’ abrió sus puertas para recibir una edición más del duelo por el orgullo de Nuevo León, Tigres venció a Rayados gracias a un tanto en el agregado del ariete francés.

Escrito por: Erick De la Rosa

El 'Volcán' tuvo su premio hasta el tiempo de compensación gracias a André Pierre Gignac. El ariete francés anotó el único tanto del Clásico Regio para que los Tigres se llevaran más que tres unidades en este compromiso. Además del triunfo, el cuadro comandado por Guido Pizarro se metió de lleno por la pelea en puestos de liguilla gracias a sus 16 unidades (sexto lugar). Por si fuera poco, el descalabro de la Pandilla significó que de momento esán fuera de los primeros ocho puestos y están a una unidad del Club América, equipo que tiene 14 puntos.

