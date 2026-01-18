Tigres vs Toluca: Alineaciones del partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX, enfrenta este sábado al equipo de Tigres ante Toluca, partido que revive la Final del torneo Apertura 2025 que se decidió en favor para Toluca, por lo que para los felinos este duelo es una especie de revancha, guardando proporciones.

SIGUE EN VIVO TIGRES VS TOLUCA

Tigres querrá sacarse la espina ante su gente y una derrota parece pondría focos rojos cuando apenas tres jornada y tienen como antecedente una derrota en contra de los Pumas a media semana, resultado que para nada se veía venir, pero que dejó un tropiezo para los regios.

Por su parte, Toluca llega como bicampeón y con un funcionamiento extraordinario, porque sin contar con sus mejores hombres, sumaron victorias importantes en contra de Rayados de Monterrey y Santos de Torreón. Así los de Antonio Mohammed van como invictos y en la punta del torneo y por si fuera poco con la mejor ofensiva tras dos jornadas.

Los antecedentes una vez que suene el silbato se quedan en un cajón y serán once hombre contra el mismo número buscando unidades, partido que podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del mejor equipo.

Estas son las alineaciones de Tigres vs Toluca de la Jornada 3 de la Liga MX

Toluca

1 Hugo González

2 Diego Barbosa

6 Federico Pereira

25 Everardo López

20 Jesús Gallardo

5 Franco Romero

14 Marcel Ruiz

19 Santiago Simón

15 Pavel Pérez

10 Jesús Angulo

26 Paulinho

Tigres

1 Nahuel Guzmán

28 Joaquim

35 Rodríguez

4 Juajo Purata

11 Francisco Brunetta

14 Jesús Garza

8 Fernando Gorriarán

23 Romulo

7 Ángel Correa

9 Nico Ibañez

16 Diego Lainez