Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver ONLINE y EN VIVO la Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX por TV Abierta?; streaming con Christian Martinoli, Luis García y David Medrano

Hoy jueves 11 de diciembre del 2025, inicia la actividad de la final del Tigres vs Toluca con el partido de ida del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y podrás ver el juego totalmente EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes en sus diferentes plataformas.

El encuentro de la final de ida entre Tigres vs Toluca lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través del canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 19:50 horas tiempo del centro de México.

El partido arranca en punto de las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Volcán y contará con el analisis y la narración de: Christian Martinoli, Luis García, Zague y Carlos 'Warrior' Guerrero.

¡JUEGO IMPERDIBLE! 🔥El Volcán se encenderá, Tigres recibirá a Toluca en la final de ida de la Liga MX 🐯🆚👹 #FinalBotanera 📅 Jueves 11 de diciembre🕖 7:50 PM⁣ ⁣📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba ⁣⁣📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/xfkb3r3qKA — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 9, 2025

Así llegan Tigres y Toluca para la final

Para la gran final, se enfrentan el primer contra el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo regular. Dos de los equipos con mejor plantilla en el futbol mexicano y que bsucan poder levantar el titulo.

En el caso de Toluca, llega como favorito para poder levantar el título con una ventaja minima. Los diablos, actuales campeones del fubtol mexicano buscan el bicampeonato y cierran la serie en su estadio, por lo que intentaran hacer pasar a los felinos un infierno.

Toluca llega de elimianar a Juárez en Cuartos de Final con un marcador global de 2-1, mientras que en Semifinales eliminó a Rayados de Monterrey empatando en el marcador global 3-3 pero avanzando por la posición de la tabla.

El Turco Mohamed busca hacer historia, aunque, todavía no se sabe si podrán contar con Alexis Vega para los encuentros por lo que sería una baja considerable para el equipo.

Por otra parte, Tigres llega buscando un título más de la mano de sus figuras Gignac y Nahuel Guzmán. Llegan de eliminar a Xolos en Cuartos de Final al remontar un 3-0 en el juego de vuelta y de dejar fuera a Cruz Azul en Semifinales al empatar 2-2 en el marcador global.

El Volcán será factor para el primer juego en el que los felinos pueden tomar ventaja considerable en la serie.

