El ERROR de Hugo González que pone en ventaja a TIGRES en la Final del Apertura 2025

Hugo González saboreó en carne propia la ingratitud de la posición más complicada del futbol y pasó de dos enormes atajadas que habían mantenido a Toluca con vida en la Final de Ida del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, a un error grave que los puso en desventaja.

Te puede interesar: Tigres vs Toluca: Ver transmisión GRATIS y EN VIVO partido de la Final de Ida de la LIGA MX, HOY jueves 11 de diciembre; juego en directo, por tv abierta y streaming

¡Tigres arranca con todo! Primera llegada | Tigres vs Toluca | TV Azteca Deportes

El error de Hugo González ante Tigres en la Final del Apertura 2025

El portero de Toluca, Hugo González, no arrancó el segundo tiempo de la Final de Ida concentrado y un error en la salida le costó el gol con el que Ángel Correa abrió el marcador esta noche.

El guardameta choricero quiso salir jugando con su lateral, pero el balón lo interceptó Diego Lainez, quien asistió a Correa para que definiera por abajo y convirtiera el tanto que puso al frente a los Felinos.

¡Apareció Correa!



Un error en la defensa de los Diablos permitió que el argentina definiera el 1-0.#FinalBotanera @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP #MásAcciónMásDiversión



🔴 EN VIVO: https://t.co/mpzYnZrWv9 pic.twitter.com/vGvFrjtxW1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 12, 2025

Previamente, González había sido factor para el Toluca al atajar un par de disparos que llevaban dirección de gol, incluyendo un tiro que le desvió su defensa, pero que tuvo una extraordinaria capacidad de reacción para mandarlo por arriba de su meta.

Te puede interesar: Revelan secreto del éxito de Toluca en la Liga BBVA MX