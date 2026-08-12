Tigres 1-1 Vancouver Whitecaps: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 11 de agosto, juego de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Previa al Tigres vs Vancouver Whitecaps.

Este martes 11 de agosto del 2026, arrancó la actividad de la tercera y última fecha de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026 y uno de los juegos destacados del día es el Tigres vs Vancouver Whitecaps.

Así llegan Tigres y Vancouver Whitecaps.

Tigres saltará a la cancha con la obligación de dar un golpe sobre la mesa para asegurar su boleto a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. El partido se disputará en el Estadio Volcán por lo que ante su gente, debe llevarse los tres puntos para acercarse por su boleto.

🐯👥 ¡Equipo listo para nuestro tercer partido de @LeaguesCup ante el Vancouver Whitecaps en el Volcán! pic.twitter.com/fg8I3UMxD6 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 12, 2026

Un empate y ganar en penales complica el panorama al depender de varios resultados de equipos que se encuentran por encima en la posición de la tabla. Aún ganando el juego, el equipo dependerá de que América, Juárez, Cruz Azul o León pierdan su último encuentro para poder avanzar.



Tigres 1-1 Real Salt Lake, Tigres ganó 6-5 en penales.

Tigres 0-0 Minnesota United, Tigres ganó 4-2 en penales

Por otra parte, Vancouver llega eliminado del torneo con cero puntos conseguidos al perder los dos juegos que disputó. El equipo de la MLS, buscará en San Nicolás de los Garza, poder sumar puntos y no cerrar una participación tan negativa.

Resultados de Vancouver en la Leagues Cup 2026:

