Tigres vs Xolos de Tijuana: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Liguilla del Apertura 2025?

¡Todo o nada! Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se juegan la vida este sábado 29 de noviembre en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ante los Xolos de Tijuana, equipo fronterizo que se llevó un triunfo por goleada en el duelo de ida y tiene todo para poder avanzar a las semifinales, sin embargo, tienen que sortear un duro duelo en el Volcán, el cual podrás disfrutar completamente en vivo y gratis a través de las pantallas de TV Azteca Deportes.

Tigres vs Xolos de Tijuana



Fecha : Sábado 29 de noviembre de 2025

: Sábado 29 de noviembre de 2025 Horario : 9:10 pm tiempo del centro de México

: 9:10 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Universitario también conocido como El Volcán, San Nicolás de los Garza , zona metropolitana de Monterrey , Nuevo León

: Estadio Universitario también conocido como El Volcán, , , Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

¿Qué necesitan Tigres y Xolos de Tijuana para avanzar a las semifinales del Apertura 2025?

El conjunto dirigido por Guido Pizarro está obligado a ganar por un margen de por lo menos 3 goles para aspirar a las semifinales, por lo que los pupilos de Sebastián "Loco" Abreu tienen un amplio margen de maniobra, sin embargo, no será sencillo aguantar la presión y el talento de las figuras de Tigres en donde encontramos nombres como los de Juan Brunetta, Ángel Correa, André-Pierre Gignac, Fernando Gorriarán, entre otros.

¿Qué necesitan ambos equipos para avanzar a las semifinales?



Tigres: Ganar por 3 goles de diferencia o más, otro resultado los deja eliminados.

Xolos: Ganar, empatar o incluso perder por dos goles de diferencia.

* El empate global beneficia a Tigres tras haber quedado como segundo lugar general del certamen.

Tigres vs Xolos EN VIVO y GRATIS, cuartos de final vuelta Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tigres vs Xolos de Tijuana, ¿quién sale como favorito en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025?

A pesar del contundente triunfo de Xolos de la mano de Gil Mora en el duelo de ida, los Tigres salen como amplio favorito de acuerdo a las casas de apuestas para ganar el duelo de vuelta en el Volcán.

Tigres vs Xolos, momios del partido

