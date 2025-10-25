Tigres 2-0 Xolos de Tijuana: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, hoy sábado 25 de octubre; marcador online y por internet

Tigres, con racha ganadora, recibe vs Xolos en el Volcán , en uno de los encuentros más atractivos de la jornada 15 de la Liga BBVA MX y en los que ambos equipos buscan subir posiciones para tratar de calificar directo a la Liguilla. Por supuesto, el partido lo podrás seguir en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Tigres vs Xolos: Ver GRATIS y EN VIVO la transmisión del partido de la Jornada 15 de la LIGA MX, HOY sábado 25 de octubre

Partido abridor de la Jornada 15 en sus sesión sabatina, ambas escuadras tratan de sumar puntos para escalar en lo más alto de la tabla general como antesala de la Liguilla 2025.

Síguelo en vivo y directo por la señal de Azteca Deportes y sus plataformas digitales.