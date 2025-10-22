Tigres vs Xolos de Tijuana EN VIVO, Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Continúa la fiesta del futbol mexicano! No te pierdas la continuación de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Tigres y Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

Este encuentro representa además la visita de Gilberto Mora al Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza en el Volcán.

La cita es este sábado 25 de octubre a las 4:50 pm tiempo del centro de México.