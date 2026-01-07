OFICIAL: Tijuana se refuerza con LEYENDA de Cruz Azul para el Clausura 2026

Los Xolos de Tijuana han confirmado en sus redes sociales a su nuevo refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y se trata de una leyenda de Cruz Azul.

La Jauría ha presentado de forma oficial a Ignacio Rivero como su nuevo refuerzo para el Clausura 2026. El mediocampista tendrá una segunda etapa en el equipo de la frontera dejando a la Máquina y eso destacó el equipo fronterizo, el retorno, tras haberse convertido en un elmento importante con los cementeros.

En 2018, Rivero llegó al futbol mexicano para jugar con el equipo de la frontera en donde registra un total de 99 juegos disputados con 7596 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar siete goles y dar cinco asistencias, ahora tendrá una segunda etapa con los Xolos.

De regreso en la Perrera ❤️🖤



Ignacio Rivero defenderá los colores rojinegros en el Clausura 2026. ¡Bienvenido a Tijuana, Nacho!#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/1eR4LjG9KY — Xolos (@Xolos) January 7, 2026

Los numeros de Ignacio Rivero en su carrera

Ignacio Rivero registra un total de 480 partidos disputados, en los que acumuló 37,368 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar 51 goles y dar 29 asistencias.

Tijuana se refuerza con un jugador clave que puede jugar en diferentes posiciones como: en el mediocampo, defensa y que tiene buena llegada de cara al gol.

Con Cruz Azul, tuvo 11 temporadas en el equipo en el que disputó un total de 236 juegos, acumulando un total de 17, 877 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar hasta 27 goles y 19 asistencias.

El mediocampista dejó cuatro titulos en las vitrinas celestes al conseguir ganar: