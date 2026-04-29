¿Quiénes eran los titulares de Pumas la última vez que ganaron la Liga BBVA MX?

El conjunto de los Pumas está viviendo un gran momento desde la llegada al banquillo de Efraín Juárez, quien fue formado en la cantera del cuadro universitario, quien llegó con el único objetivo de regresarle el protagonismo y hacer campeón al equipo del Pedregal.

El cuadro de los Pumas ha pasado por momentos muy complicados en los últimos torneos, pues han pasado quince años desde la última ocasión que fueron campeones de la Liga BBVA MX, cuando ganaron el Clausura 2011, logrando su séptima estrella.

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¿Quiénes fueron los titulares en el último título de Pumas?

En el último campeonato de Pumas, los universitarios se impusieron por marcador global 3-2 en Ciudad Universitaria a Monarcas Morelia, donde lograron eliminar en Liguilla a Monterrey y Chivas.

Empezamos por el banquillo, el cual estaba comandado por Guillermo Vázquez, quien logró llevar al cuadro de Pumas por el camino correcto para ser campeones, aunque también tuvo la fortuna de hacer jugar bien a varios elementos de su plantel, quienes bajo su dirección tuvieron su mejor versión.

La portería estaba ocupada por Alejandro Palacios, quien se quedó como titular tras la salida de Sergio Bernal. En la defensa estaban hombres como Efraín Velarde, quien fue formado en los Pumas.

En la central estaba Marco Antonio Palacios, quien también fue formado en la cantera universitaria. El líder de la zaga defensiva era Darío Verón, el paraguayo es una leyenda absoluta de los Pumas. Completaba la defensa, Luis Reyes.

En el medio campo, estaban elementos como Israel Reyes, David Cabrera, Dante López, jugadores que fueron fundamentales en el esquema de Guillermo Vázquez. Finalmente, en la delantera, tenía a dos elementos que eran letales al momento de definir. Martín Bravo un jugador con olfato goleador, quien se complementaba con Javier Cortés, canterano universitario, quien marcó uno de los goles en la final de vuelta del Clausura 2011, y Palencia, quien salió de cambio para la entrada de Juan Carlos Cacho.

