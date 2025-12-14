¡Con todo el sentiemiento: Así narró Christian Martinoli el penal de Alexis Vega que le dio el título a Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca consiguieron su décimo segunda estrella del futbol mexicano y lo hicieron de una manera épica en una final espectacular con los Tigres de la UANL. El club mexiquense definió todo desde el manchón penal y tuvimos que repetir tanda para definir al monarca de nuestro balompié. Como una historia que tenía tintes de heróica, Alexis Vega cobró el disparo que desató la celebración choricera y puso la cereza en el pastel de un semestre de ensueño para los dirigidos por Antonio Mohamed.

