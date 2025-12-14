¡Con todo el sentiemiento: Así narró Christian Martinoli el penal de Alexis Vega que le dio el título a Toluca
El narrador de TV Azteca Deportes tuvo una noche espectacular en una serie entre dos grandes equipos que definió Alexis Vega desde el manchón penal.
Los Diablos Rojos del Toluca consiguieron su décimo segunda estrella del futbol mexicano y lo hicieron de una manera épica en una final espectacular con los Tigres de la UANL. El club mexiquense definió todo desde el manchón penal y tuvimos que repetir tanda para definir al monarca de nuestro balompié. Como una historia que tenía tintes de heróica, Alexis Vega cobró el disparo que desató la celebración choricera y puso la cereza en el pastel de un semestre de ensueño para los dirigidos por Antonio Mohamed.
