Toluca busca su estrella 12 y acecha a los grandes de la Liga BBVA MX

El Toluca está cerca de los más ganadores de la Liga MX. Con once campeonatos en su historia, los Diablos Rojos llegan a la final del Apertura 2025 ante Tigres con la posibilidad de alcanzar su estrella número 12, un logro que les permitiría empatar a Chivas como el segundo club más laureado del futbol mexicano, solo detrás del América. Para una institución que ha construido una identidad basada en constancia, proyectos sólidos y figuras inolvidables, esta final representa mucho más que un trofeo: es una confirmación de su grandeza.

Toluca y el valor histórico de su posible estrella 12 en Liga MX

El equipo escarlata ha tejido su historia con títulos que marcaron épocas. Desde la primera corona en la temporada 66-67, con Amaury Epaminondas como héroe, pasando por el bicampeonato en la era de Ignacio Trelles, las noches mágicas en el Estadio Toluca 70 y los años dorados del Verano 1998 con José Saturnino Cardozo como artillero implacable, cada campeonato ha dejado una huella imborrable.

Toluca también escribió capítulos inolvidables con Enrique Meza al mando, especialmente en el Verano 1999 y el Verano 2000, cuando su ofensiva desbordada dominó la Liga MX. Más tarde llegarían los títulos del Apertura 2002, 2005, 2008 y el emotivo Bicentenario 2010, cuando la garra y serenidad del equipo volvió a imponerse desde los once pasos.

El más reciente, el Clausura 2025, devolvió al club al protagonismo tras vencer al América y cortar una sequía de 15 años. Ese título no solo recordó al país el poder de Toluca, sino que preparó el terreno para el momento que hoy vive: la posibilidad real de igualar a Chivas en la tabla histórica.

Toluca, a un paso de la élite histórica de la Liga MX

Si Toluca conquista el Apertura 2025, no solo obtendrá su estrella 12; también reforzará su posición como uno de los equipos más consistentes de la Liga MX. Chivas y su tradición de cantera quedarían empatados con los Diablos, mientras que América mantendría su liderazgo con 16 trofeos.

Para la afición latina en Estados Unidos, especialmente quienes han seguido al club desde la distancia, esta final también tiene un valor sentimental: representa el regreso definitivo de Toluca a la conversación de los grandes, una narrativa que coincide con un resurgimiento deportivo que ha sabido combinar historia, identidad y ambición.

El duelo ante Tigres no solo definirá al campeón del Apertura 2025: también podría reconfigurar la historia del futbol mexicano. Y Toluca, con once estrellas y una tradición inquebrantable, está listo para escribir una página más.