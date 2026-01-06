¡Sorpresa de los Reyes Magos! Toluca confirma nuevo refuerzo para el Clausura 2026

Este martes 6 de enero del 2026, el conjunto del Toluca confirmó a través de sus redes sociales a un nuevo refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Los diablos aseguraron que es una sopresa de los Reyes Magos al traer a un futbolista que le dará más piezas al Turco Mohamed para poder competir por el título.

El refurzo del Toluca en pleno día de Reyes Magos

Toluca presentó en sus redes sociales a Pável Pérez como su nuevo refuerzo. El extremo izquierdo llega al equipo con la tarea de poder pelear por el tricampeonato con los diablos rojos. El futbolista llega luego de un paso por el conjunto de Necaxa.

El equipo lo presentó con un video en el que se ve a alguien comprando cosas en la tienda de Toluca, pide una rosca y le dan un regalo de Reyes Magos. Llega a su destino, abre el regalo y saca la playera de los diablos con el numero 15 en el dorsal y muestran el nombre de Pável Pérez.

Los Reyes Magos son los más rifados 👑👑👑 ¡Bienvenido, Pável Pérez! pic.twitter.com/ifXm8f3y02 — Toluca FC (@TolucaFC) January 6, 2026

Pável se convierte en el tercer refuerzo oficial para los diablos, se une a las llegadas de Sebastián Córdova y Jorge Díaz Price.

Trato hecho 🤝🏻



Pável Pérez ya es Diablo 👹 pic.twitter.com/AS8O8DcAfB — Toluca FC (@TolucaFC) January 6, 2026

Los números con los que llega Pável Pérez a Toluca

A sus 27 años de edad, Pável Pérez tendrá un reto destacado en su carrera al llegar con el Toluca. Luego de un paso con Chivas y Necaxa, en los que acumuló:

Con el rebaño, logró disputar un total de 79 partidos en los que acumuló un total de 2889 minutos en el terreno de juego con un total de cinco goles y cuatro asistencias. Con los Rayos acumuló 37 juegos, un total de 1792 minutos en los que marcó seis goles y una asistencia.