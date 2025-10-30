Esta es la lesión y el tiempo de regreso de Alexis Vega

Alexis Vega salió lesionado en la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en el partido de Toluca vs Pachuca, al minuto 76 del segundo tiempo. El delantero se tiró al terreno de juego y no pudo continuar atacando a gran velocidad, se resintió de su pierna izquierda y tuvo que ser sustituido.

El pasado miércoles 29 de octubre del 2025, tras generar expectativa entre los aficionados, Toluca terminó con los rumores y a través de un comunicado publicado en sus redes sociales dio a conocer la gravedad de la lesión del delantero.

Tras realizarle los estudios correspondientes, Alexis tiene una lesión muscular de grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo. La cual es un desgarro parcial de las fibras musculares que provoca dolor, sensibilidad, hinchazón y hematomas en la parte posterior del muslo.

"Nuestro jugador Alexis Ernesto Vega Rojas presenta lesión muscular grado ll del semitendinoso en el muslo izquierdo"

El tiempo que estará fuera de las canchas Alexis Vega

Vega ya trabaja en su recuperación para poder estar al máximo nivel en la Liguilla. El atacante no estará con el equipo por aproximadamente 3 a 4 semanas.

"De acuerdo con su evolución se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas".

Con esta noticia, se confirma que Vega se pierde las últimas dos jornadas del Apertura 2025 en las que se enfrentan a León y América, juegos claves para el equipo que busca amarrar el primer lugar de la tabla.

De igual forma, no será convocado por la Selección Mexicana para los partidos amistoso de la fecha FIFA de noviembre contra Uruguay y Paraguay. Por lo que, Javier Aguirre tendrá que convocar a otro futbolista que pase por un buen nivel y juegue por las bandas.