Toluca manda comunicado tras pelea de Volpi vs Querétaro

El pasado domingo 8 de octubre de 2023, el conjunto de Toluca logró llevarse los tres puntos ante Querétaro en el Estadio Nemesio Díez. El encuentro terminó 3-1 a favor de los diablos. Entre los anotadores resaltó el portero Tiago Volpi que logró meter gol desde los once pasos.

Al término del encuentro, Volpi fue protagonista de un conato de bronca entre uno de los integrantes del cuerpo técnico de los Gallos Blancos del Querétaro y tuvieron que ser separados para que no terminara en algo más pues únicamente se hicieron de palabras.

El portero explicó al terminar el partido, se le acercó el directivo y él pensó que lo iba a saludar pero lo empezó a insultar, a decirle de cosas

“Me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras, y dijo que faltaba al respeto a la playera del Querétaro. Si hay una cosa que jamás haría es faltarle el respeto a Querétaro, es una institución que me ha dado todo, que hizo que todos ustedes me conocieran. Fue por Querétaro que vine, en Querétaro hice una linda parte de mi carrera, jamás voy a menospreciar o hacer algo con el Querétaro”.

El comunicado de Toluca.

El conjunto de Toluca publicó este lunes nueve de octubre del 2023, un comunicado en el que aclaró que presentó una solicitud de investigación ante la Comisión Disciplinaria de la FMF por lo que pasó con Volpi y el directivo de los Gallos Blancos.

A lo largo de su historia, el Deportivo Toluca Futbol Club se ha caracterizado por ser una institución ejemplar en el futbol mexicano, que promueve los valores del juego limpio y el deportivismo con todo lo que esto conlleva; es por ello, que lamentamos y sobre todo condenamos lo sucedido este domingo al final del partido ante Club Querétero.

Para nuestra institución es fundamental apoyar y salvaguardar la integridad de todos nuestros jugadores. La agresión hacia nuestro portero Tiago Volpi, es inaceptable bajo cualquier circunstancia.

Por esta razón, la directiva del Deportivo Toluca Futbol Club, presentó este lunes una solicitud de investigación ante la Comisión Disciplinaria de la FMF, Todo esto apoyando las iniciativas de la LIGA MX, para que hechos como este no se repitan, sean sancionados y quede constancia que en nuestra institución como en el futbol, la violencia no tiene cabida.”

