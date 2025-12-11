Revelan secreto del éxito de Toluca en la Liga BBVA MX

A 180 minutos de la gloria eterna, Toluca está a un solo paso de la historia. Si los Diablos levantan el título este domingo, igualarán al Rebaño Sagrado como el segundo equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano.

Pero en el Infierno no piensan solo en el bicampeonato, también en construir una era.

“Si logramos consumar un título más el domingo alcanzaremos a Chivas como el segundo máximo ganador y, pase lo que pase, seguirán dejándonos fuera. Entonces nosotros nos enfocamos en trabajar y seguir sumando éxitos para este club”, dijo Marcel Ruiz.

En Toluca quieren seguir haciendo historia

El Volcán pesa, pero el Nemesio Diez también arde. Los escarlatas enfrentarán al único rival que logró vencerlos en la bombonera en 2025.

“Si se mantiene esa base y raíz, nos podemos seguir haciendo fuertes con el correr de los años y se puede generar un equipo de época. Recordamos ese partido como una enseñanza, errores que cometimos que no tendrían que pasar en este partido”, expresó Federico Pereira.

Y ahora deberán meterse a un volcán que siempre pesa con su afición y sus figuras.

“Ángel Correa, que es campeón del mundo, la calidad que tiene, jugó muchos años en Europa; uno siempre se quiere enfrentar a esos jugadores”, aseguró Nicolás Castro.

Los Diablos Rojos a gusto con Mohamed

Mientras, el nombre de Antonio Mohamed suena para selección, el vestidor espera que haya “Turco” para rato en la bombonera.

“Todos saben lo que ha conseguido en México, ya sea en el club o en la selección, me gustaría estar con él muchos años más. Es una de las canchas más difíciles de México, para mí es una de las mejores aficiones al igual que la de Toluca”, sentenció Marcel.

Toluca y Tigres jugarán una final inédita.

