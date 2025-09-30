Los dos equipos que asegurarían su lugar a la Fase Final del Apertura 2025 en la Jornada 12

Para la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, hay dos equipos con grandes posibilidades de asegurar su lugar en la Fase Final del torneo si consiguen ganar y una combinación de resultados de tres equipos.

Los dos clubes que podrían asegurar su lugar a la Fase Final del Apertura 2025 son Toluca y Rayados de Monterrey, ambos tendrían que ganar sus respectivos encuentros y esperar que Atlético San Luis, Santos y Atlas empaten o pierdan su encuentro.

Si se dan los resultados, Toluca y Rayados llegarían a 28 puntos y quedando cinco jornadas por disputarse, ninguno de los equipos que se encuentra abajo de la décima posición lograría tener 28 o más puntos, por lo que los dos clubes asegurarían un lugar de mínimo en el Play In.

Por otra parte, caso de que alguno de los equipos entre Atlético San Luis, Santos y Atlas consiga ganar tendrían de todos modos grandes posibilidades de ya tener su lugar asegurado pues si Toluca y Rayados ganan, sumar 28 puntos, con la victoria de alguno de los tres clubes, llegaría a 13 puntos y quedando 15 puntos por disputarse, a lo máximo que podrían aspirar es a igualarlos si es que los dos punteros pierden sus cinco encuentros.

Los rivales que tendrá Toluca y Rayados

Toluca y Rayados no tendrán rivales sencillos en la Jornada 12, los diablos visitarán a León en el Nou Camp con Ambriz al mando del equipo. Toluca va a llegar de disputar el Campeones Cup ante LA Galaxy, por lo que podría llegar con un cansancio considerable.

Por su parte, Rayados visitará a Xolos de Tijuana que llega de vencer a la Máquina, por lo que no tendrá un juego sencillo.

América y Cruz Azul cerca de asegurar su boleto

América y Cruz Azul también pueden asegurar su boleto si ganan su partido, Toluca gana y Atlético San Luis, Santos y Atlas empatan o pierden su encuentro. Los dos clubes llegarían a 27 puntos, por lo que el único club que podría alcanzarlos sería León que quedaría con 12 puntos, quedaron 15 puntos por disputarse.

Sería un escenario complicado para los panzas verdes, por lo que la Máquina y el América asegurarían un boleto a la Fase Final.