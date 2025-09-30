OFICIAL: TV Azteca transmitirá el partido de Cruz Azul de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los aficionados de Cruz Azul podrán disfrutar del partido de la Máquina de la Jornada 12 del Apertura 2025, totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Para la jornada 12, los Celestes se van a enfrentar ante Tigres en el Estadio Volcán y el encuentro será transmitido por TV Azteca. El juego se disputará el sábado 4 de de octubre del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Resumen del partido: Tigres 2-0 Atlas | Jornada 10 | Apertura 2025

Te puede interesar: Tigres, Cruz Azul y América, entre los 100 clubes más caros del mundo; ¿cuánto valen?

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Cruz Azul

El Tigres vs Cruz Azul se podrá ver EN VIVO y GRATIS por el Canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca. El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, David Medrano, Zague y Carlos Salgado.

Necaxa vs Pachuca en el #ViernesBotanero ⚡🆚🦫

Tigres vs Cruz Azul en el #SábadoFelino 🐯🆚🚂 PARTIDAZOS IMPERDIBLES de jornada 11 del Apertura 2025 en @AztecaSiete 📆 Viernes 3 de octubre / Sábado 4 de octubre

🕖 6:50 PM / 6:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

💻… pic.twitter.com/BGOZJpTdq5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 30, 2025

Así llegan Cruz Azul y Tigres

Para el encuentro, Cruz Azul llega de perder su invicto de tres empates y siete victorias en el Apertura 2025. Ademas, dejó ir el liderato, por lo que se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 24 puntos conseguidos, tras siete victorias, tres empates y una derrota.

Por su parte, Tigres llega en el quinto lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos, acumula siete partidos seguidos sin perder con dos victorias consecutivas. Llega de vencer 2-0 al Querétaro en casa, por lo que buscará mantener su racha ante un Cruz Azul que llega con sed de revancha al perder su invicto ante Xolos por una expulsión temprana en el encuentro.