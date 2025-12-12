En Toluca saben lo que deben hacer para lograr el bicampeonato

Toluca espera cerrar una historia inolvidable de la mejor manera en su estadio y ante su afición. Los Diablos Rojos deberán ganar en casa para coronarse nuevamente en el futbol mexicano.

Antonio Mohamed espera ganarle la partida a Guido Pizarro y convertirse por quinta vez en campeón de la Liga BBVA MX como DT.

"Guido es un entrenador novato, pero conoce mucho el juego, a su equipo y está preparado. Un rival de mucho cuidado. Sobre si me imaginaba, uno imagina ganar todo, pero no que sea tan pronto y ganador este año. Espero podamos terminarlo de la misma manera. Ha sido espectacular con dos lideratos, goleó, el que más ganó y confío en que los jugadores", expresó el entrenador de los Diablos Rojos.

RESUMEN: Tigres 1 - 0 Toluca | Final Ida | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Paulinho llenó de elogios al futbol mexicano

Para coronarse, Toluca deberá ganar en casa por más de un gol. Uno de los jugadores que más necesitará el Turco para la hazaña será Paulinho.

"Lo veo con mucho potencial al futbol mexicano. La Selección Mexicana debe estar peleando por ganar Mundial o llegar a semifinales o finales, pero hay cosas que tienen que cambiar. Talento no falta, porque hay mucho talento", dijo el portugués.

Además, el delantero de los Diablos se animó a hablar de sus rivales de jerarquía y la importancia que tiene Gignac en Tigres.

“Gignac tiene una historia muy buena en México. Después de Cardozo es el extranjero más exitoso en México. Quiero hacer historia como él. Estamos bien y emocionados por jueves y domingo", sentenció el futbolista europeo.

Toluca y un gran presente para el bicampeonato

Finalmente, Federico Pereira se refirió al gran presente que atraviesa con la escuadra choricera.

"Me siento feliz y contento de jugar otra final con este club y espero que salga de la mejor manera. Siempre me encargan de los complicados a mí, haremos un buen papel para neutralizar a todos los rivales”, sentenció el futbolista uruguayo.

