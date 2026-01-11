¿Campeonitis? Toluca saca las tres unidades ante Monterrey en el Gigante de Acero

Buen inicio del bicampeón del futbol mexicano en busca de una nueva estrella en la Liga MX. Toluca derrotó por la mínima diferencia a los Rayados de Monterrey en suelo regiomontano. Los Diablos Rojos no fueron con su 11 estelar y aún así les alcanzó para vencer a una de las plantillas de nuestro circuito. Domenec Torrent tendrá la presión encima tras este resultado y buscará revertir la situación a media semana en la primera doble jorndada del Clausura 2026.

En una primera parte descafeinada, Rayados de Monterrey priorizó la posesión del esférico y quiso destrabar el candado que puso Antonio Mohamed en la línea defensiva. Por su parte, Helinho fue de lo más peligroso por parte de los visitantes con sus costantes recortes hacia adentro y disparos a primer poste. Lamentablemente para el espectáculo, la anotación no llegó en los 45 minutos iniciales en el Gigante de Acero.

Tuvo que llegar uno de los héroes del bicampeonato del Toluca para mover un poco el juego y abrir el marcador. Helinho venció al 'Mochis' Cárdenas al minuto 56 con un soberbio gol que se coló en el poste más lejano. Con ese tanto, la Pandilla adelantó líneas y Sergio Canales fue el orquestador

Para la próxima jornada del Torneo Clausura 2026, La Pandilla de Domenec Torrent tendrán que visitar el martes 13 de noviembre a los Rayos del Necaxa. El equipo dirigido por Martín Varino mostró una muy buena cara como visitante al sacar las tres unidades contra Santos Laguna en la fecha inicial. Por otro lado, los Diablos Rojos recibirán justamente a los Guerreros en un edición más del partido entre el cielo y el infierno.