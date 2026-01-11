OFICIAL: Club de la Liga MX anuncia a LEYENDA de Tigres como nuevo fichaje

Los Bravos de Juárez tienen nuevo futbolista con experiencia europea y multicampeón de la Liga MX. El club fronterizo dio a conocer la incorporación de Javier Aquino a sus filas para el presente Torneo Clausura 2026. El lateral mexicano llega como agente libre tras su paso por los Tigres de la UANL y buscará aportar su experiencia a un equipo que ha ido de menos a más en los últimos semestres; prueba de ellos fue su primera clasificación a liguilla en el pasado Apertura 2025.

A través de sus redes sociales oficiales, los Bravos de Juárez oficializaron la llegada del ex jugador del Villarreal y esperan que a sus 35 años le de varios torneos al nivel que nos acostumbró cuando defendía la pleyera felina. Cabe recordar que, Aquino buscaba seguir en el futbol mexicano y el equipo fronterizo alzó la mano para hacerse de sus servicios tras no tener una renovación con los Tigres.

🤝 ¡Javier Aquino ya es BRAVO! pic.twitter.com/ptz56hDD8o — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 10, 2026

Un debut en casa ante Chivas

El martes 13 de noviembre se abrirán las puertas del Estadio Olímpico Benito Juárez para recibir el compromiso entre los Bravos y las Chivas del Guadalajara en punto de las 9:10 pm (hora de la Ciudad de México). Ambos conjuntos vienen de conseguir su primer triunfo en el torneo Clausura 2026, los pupilos de Caixinha derrotaron 2-1 a los Cañoneros de Mazatlán, mientras que, el Rebaño Sagrado venció 2-0 a los Tuzos del Pachuca.

Finalmente, se espera que Aquino tenga su registro en la plantilla brava lista para la jornada 2 y tener sus primeros minutos en su nuevo club tras más de 10 años con los Tigres.