OFICIAL: Club de la Liga MX anuncia a LEYENDA de Tigres como nuevo fichaje

El lateral mexicano fue presentado como nuevo refuerzo del equipo fronterizo y se pondrá a las órdenes de Pedro Caixinha en busca de debutar a media semana.

Escrito por:  Erick De la Rosa

Los Bravos de Juárez tienen nuevo futbolista con experiencia europea y multicampeón de la Liga MX. El club fronterizo dio a conocer la incorporación de Javier Aquino a sus filas para el presente Torneo Clausura 2026. El lateral mexicano llega como agente libre tras su paso por los Tigres de la UANL y buscará aportar su experiencia a un equipo que ha ido de menos a más en los últimos semestres; prueba de ellos fue su primera clasificación a liguilla en el pasado Apertura 2025.

A través de sus redes sociales oficiales, los Bravos de Juárez oficializaron la llegada del ex jugador del Villarreal y esperan que a sus 35 años le de varios torneos al nivel que nos acostumbró cuando defendía la pleyera felina. Cabe recordar que, Aquino buscaba seguir en el futbol mexicano y el equipo fronterizo alzó la mano para hacerse de sus servicios tras no tener una renovación con los Tigres.

Un debut en casa ante Chivas

El martes 13 de noviembre se abrirán las puertas del Estadio Olímpico Benito Juárez para recibir el compromiso entre los Bravos y las Chivas del Guadalajara en punto de las 9:10 pm (hora de la Ciudad de México). Ambos conjuntos vienen de conseguir su primer triunfo en el torneo Clausura 2026, los pupilos de Caixinha derrotaron 2-1 a los Cañoneros de Mazatlán, mientras que, el Rebaño Sagrado venció 2-0 a los Tuzos del Pachuca.

Finalmente, se espera que Aquino tenga su registro en la plantilla brava lista para la jornada 2 y tener sus primeros minutos en su nuevo club tras más de 10 años con los Tigres.

