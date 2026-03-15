Toluca vs Atlas: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de la jornada 11 del Clausura 2026

El Nemesio Diez abrirá sus puertas para recibir a los Diablos Rojos del Toluca y a los Rojinegros del Atlas en duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. El actual bicampeón del futbol mexicano podría irse como líder con un triunfo a espera de lo que suceda en el Estadio Olímpico Universitario entre Pumas y Cruz Azul.

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Para este partido, Antonio Mohamed no podrá contar con una de sus principales figuras; Marcel Ruiz. El volante mexicano sufrió una dura lesión en el compromiso a media semana contra San Diego FC en la Concacaf Champions Cup y lamentablemente no podrá estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ello, el 'Turco' tendrá que echar mano de Pável Pérez en busca de que le rinda lo mismo que el canterano de Gallos Blancos de Querétaro

Alineación de Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Antonio Briseño, Luan, Everado López y Sebastián Aceves

Mediocampistas: Sebastián Córdova, Fernando Arce, Pável Pérez y Victor Arteaga

Delanteros: Alexis Vega y Franco Rossi

Alineación de Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Jorge Rodríguez

Mediocampistas: Edgar Zaldívar, Paulo Ramírez, Diego González y Aldo Rocha

Delanteros: Armando González y Germán Rodríguez

Antes de este compromiso, el monarca de la Liga MX es segundo lugar de la clasificación con 24 unidades y un triunfo ante el cuadro tapatío los pondría en el primer lugar con 27 puntos. En ese hipotético caso, la Máquina Celeste tendría que ganarle a Universidad Nacional en el Olímpico Universitario para recuperar la cima de la tabla general.

Recuerda que podrás seguir en vivo EL RESULTADO tanto del partido entre los Diablos Rojos y los Rojinegros en punto de las 7:00 pm y el cotejo entre los Pumas de la UNAM y Cruz Azul a las 9:00 pm por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com