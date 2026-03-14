Toluca 0-0 Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 14 de marzo, partido de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

Toluca y Atlas se ven las caras en el Estadio Nemesio Diez en partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Los Diablos Rojos tienen la gran posibilidad de arrebatarle el liderato a Cruz Azul con una victoria, mientras que, los Rojinegros querrán dar el batacazo de la jornada en una de las canchas más complicadas del balompié mexicano. Cabe recordar que, lamentablemente Marcel Ruiz no podrá estar en la alineación del equipo mexiquense tras su lesión a media semana en el partido contra San Diego FC en la Concacaf Champions Cup.

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