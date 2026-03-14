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Mientras Santiago Giménez vale 20 MDE, esto es lo que cuesta el jugador más caro de Sudáfrica a días de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026

México y Sudáfrica inaugurarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 con plantillas muy diferentes

Lyle Foster, el mejor jugador de Sudáfrica, primer rival de la Selección Nacional de México
Lyle Foster, el mejor jugador de Sudáfrica.|Instagram @bafanabafanaofficial

Escrito por: Francisco Fernández

La Selección Mexicana no solo tendrá a su favor la localía del Estadio Azteca cuando debute en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves 11 de junio, sino que también una plantilla más valiosa que Sudáfrica, con Santiago Giménez como su principal referente y jugador caro en el mercado de fichajes, de acuerdo con el portal especializado, Transfermarkt.

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Esto es lo que vale el jugador más valioso de Sudáfrica

Los jugadores de la Selección Mexicana ha sufrido una devaluación en su valor en el mercado de fichajes respecto al año pasado por distintos factores como las lesiones, la falta de actividad o la propia edad que han repercutido en el costo por sus servicios.

A pesar de estos factores, el jugador mexicano más valioso en el mercado actualmente es Santiago Giménez cuyo costo asciende hasta los 20 millones de euros.

Una cifra considerablemente alta en comparación con el jugador sudafricano más caro que es Lyle Foster, delantero del Burnley de la Premier League cuya carta tiene un costo de 10 millones de euros.

Foster, originario de Soweto y de 25 años, no solo será el hombre más valioso del equipo, sino que también el más peligroso en el ataque de Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante México en la cancha del Estadio Azteca.

Sumando el valor de total de la plantilla de la Selección Mexicana, el conjunto mexicano tiene un costo de 101.8 millones de Euros, mientras que la Sudafricana tiene un valor en el mercado de apenas 46.3 millones de euros.

México y Sudáfrica se verán las caras el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca para inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, dentro de la cancha serán 11 contra 11 los que se enfrentarán.

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