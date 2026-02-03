Toluca vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS: Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Sigue el futbol gourmet! Este 7 de febrero continúa la Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y TV Azteca Deportes se viste de gala con el gran partido entre el Toluca y la peligrosa Máquina Celeste de la Cruz Azul, en un duelo que promete ser el mejor de esta fecha y uno de los más atractivos del certamen.

Recuerda que este encuentro de alto voltaje podrás verlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 en tu televisión abierta, la App Oficial de TV Azteca Deportes y a través del sitio web de aztecadeportes.com en compañía de los mejores narradores del mundo mundial.

La cita es este sábado 7 de enero en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México en duelo que se llevará a cabo en el espectacular Estadio El Encanto en Mazatlán, Sinaloa, en donde los dirigidos por Gabriel Milito buscarán llegar a 5 victorias consecutivas en el torneo para afianzarse como líderes absolutos.