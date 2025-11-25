deportes
Toluca vs FC Juárez ver EN VIVO y GRATIS, cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido de vuelta de los cuartos de final entre Toluca y FC Juárez correspondiente al torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Eduardo Camarena
¡Comienza la Fiesta Grande! No te pierdas el partido entre Toluca y Juárez en la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Nemesio Díez de la capital mexiquense.

Toluca vs Juárez en vivo aquí

La cita es este sábado 29 de noviembre de 2025 en punto de las 6:55 pm tiempo del centro de México.

Toluca FC
FC Juárez
