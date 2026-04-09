Toluca vs Los Angeles Galaxy: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los cuartos de final de ida en la Concachampions 2026; marcador online

El monarca del futbol mexicano salta a la cancha en la Concacaf Champions Cup. El Deportivo Toluca enfrentará a Los Angeles Galaxy en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final en el torneo continental. Los pupilos de Antonio Mohamed vienen de caer ante los Gallos Blancos de Querétaro en el torneo local y buscarán recuperar sensaciones en casa ante el cuadro californiano. Por otro lado, el club de la MLS no la ha pasado nada bien en su torneo local y tratará de enderezar el camino con un buen resultado en suelo mexiquense.

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¿A qué hora empieza el partido de Toluca vs. LA Galaxy hoy?

El Nemesio Diez se pondrá de gala este miércoles 8 de abril en punto de las 9:00 pm para recibir a sus Diablos Rojos del Toluca y a Los Angeles Galaxy en el duelo de ida en esta serie de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Este partido es el que cierra la actividad en los cotejos de ida en el certamen continental.