¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a semifinales del de la Concachampions 2026?

El campeón vigente de la Concacaf Champions Cup, Cruz Azul, se encuentra contra la pared tras la goleada sufrida en su visita ante Los Angeles FC, un resultado que lo obliga a firmar una remontada casi perfecta en la vuelta si quiere seguir con vida rumbo a las semifinales.

La Máquina necesita ganar por diferencia de cuatro goles, incluso recibiendo anotación (4-0, 5-1, 6-2…), para avanzar directamente, un triunfo por tres goles recibiendo anotación lo deja eliminado, gracias al factor de desempate de esta competencia, el gol de visitante. Mientras que un 3-0 a su favor enviaría el partido al tiempo extra. Cualquier empate o derrota significará su eliminación.

De acuerdo a los últimos reportes, la directiva celeste buscó mudar el encuentro al Estadio Banorte con la intención de tener una mayor entrada y presión a su favor; sin embargo, el contrato con los dueños del Estadio Cuauhtémoc impidió su salida de la Heroica Puebla de Zaragoza.

El club apostó por una venta de boletos por fases, donde la entrada más accesible fue de 150 pesos, con el objetivo de lograr un lleno que impulse al equipo en la remontada.

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Fecha y hora del Cruz Azul vs LAFC en los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

El partido de vuelta se disputará el próximo martes 14 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.

Se espera una gran entrada luego de la estrategia de precios implementada por el club, confiando en que la afición juegue un papel clave en la búsqueda de la hazaña.

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Semana difícil para La Máquina; jugará contra América en el Estadio Banorte en la Liga BBVA MX

El calendario no da respiro para los dirigidos por Nicolás Larcamón, que además de jugarse la vida en la Concachampions, tendrá un compromiso clave en la Liga BBVA MX. En la Jornada 14 del Clausura 2026, se medirá ante el Club América en el Estadio Banorte, en un duelo donde también buscará sumar puntos para salir del mal momento.

La Máquina intentará recomponer el camino en el Clasuara 2026, escalar posiciones y meterse en los primeros sitios de la tabla, con la intención de cerrar el campeonato con mayor estabilidad y asegurar que los partidos de mayor peso se disputen en su condición de local.

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