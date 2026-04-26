Toluca 1-0 León: VER EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por NISSAN

Toluca se enfrenta esta noche de 25 de abril ante León, en juego que cierra para ambas escuadras su participación en el torneo regular del Clausura 2026 de la Liga MX, pero que para los esmeraldas es determinante si quieren aún soñar con Liguilla.

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Llega a la orilla el torneo mexicano y Toluca ya está clasificado, aunque su lugar en la tabla aún puede moverse y su posición definitiva no está cerrada.

Toluca y su afición aún sueñan con el tricampeonato, por lo que este encuentro servirá para enfilarse a la liguilla por lo que no darán opción al cuadro de León en esta fecha 17.

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Así llega Toluca y León al partido de Jornada 17

Toluca está en el quinto escalón con 27 unidades, tras siete victorias, seis empates y tres derrotas. Están a tres puntos de la Máquina y debajo está América con 25 puntos.

León por su parte está en décimo sitio de la tabla, con 22 puntos, luego de siete triunfos, un empate y ocho derrotas.