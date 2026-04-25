¿Qué necesita América, Atlas, Tigres, Xolos y León para clasificar a la Liguilla?

Con los primeros cinco boletos ya repartidos entre Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca, quedan solo tres lugares disponibles para cinco equipos que se juegan la vida en esta Jornada 17 del Clausura 2026, específicamente set sábado 25 de abril. Aquí te presentamos el panorama detallado de cara a la Liguilla:

RESUMEN: Puebla 1-2 Querétaro | Jornada 17 | Clausura 2026 | Liga MX

¿Qué necesita América (25 pts, +4) para avanzar a la Liguilla?

América tienen el panorama más despejado. Al recibir al Atlas en el Estadio Banorte, dependen totalmente de sí mismos.

Si gana o empata: Asegura su lugar en la Liguilla sin importar otros resultados.

Asegura su lugar en la Liguilla sin importar otros resultados. Si pierde: Tendrían que esperar a que al menos dos de los tres equipos que tienen 22 puntos (Tigres, Xolos o León) no logren ganar sus respectivos encuentros. Su buena diferencia de goles es un colchón importante.

¿Qué necesita Atlas (23 pts, -3) para avanzar a la Liguilla?

Atlas se mide directamente al América en un duelo de matar o morir.

Si gana: Clasifica automáticamente.

Clasifica automáticamente. Si empata: Necesita que al menos dos de los tres equipos con 22 puntos no ganen, (Tigres, Xolos y León).

Necesita que al menos dos de los tres equipos con 22 puntos no ganen, (Tigres, Xolos y León). Si pierde: Queda a merced de que Tigres, Xolos y León pierdan.

¿Qué necesita Tigres (22 pts, +6) para avanzar a la Liguilla?

Tigres, pese a estar en el octavo lugar, tienen la ventaja de la diferencia de goles. Al enfrentar a un Mazatlán ya eliminado en el Universitario, el camino es claro:

Si gana: Prácticamente asegura el pase, a menos que Xolos gane por una goleada histórica que supere los 4 goles de ventaja que Tigres tiene sobre ellos.

Prácticamente asegura el pase, a menos que Xolos gane por una goleada histórica que supere los 4 goles de ventaja que Tigres tiene sobre ellos. Si empata: Necesita que Tijuana y León no ganen.

Necesita que Tijuana y León no ganen. Si pierde: Necesita que Tijuana y León pierdan.

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¿Qué necesita Tijuana (22 pts, +2) para avanzar a la Liguilla?

Xolos visita el Estadio Akron ante el líder Chivas.

Si gana: Necesita que Tigres no gane o que Atlas pierda o empate ante América para escalar posiciones.

Necesita que Tigres no gane o que Atlas pierda o empate ante América para escalar posiciones. Si empata: Sus posibilidades son mínimas, pues requeriría que Tigres pierda y León no gane.

Sus posibilidades son mínimas, pues requeriría que Tigres pierda y León no gane. Si pierde: Están oficialmente eliminados.

¿Qué necesita León (22 pts, -7) para avanzar a la Liguilla?

Es el equipo con el escenario más complicado debido a su diferencia de goles.