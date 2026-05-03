De ganar más de 5 millones en Rayados, el humilde salario que tendría Sergio Canales en España

Sergio Canales ya no es jugador de Rayados y su salida fue anunciada por el club en sus sitios oficiales hace una semana aproximadamente. A pesar de haber llegado como una estrella a la Liga BBVA MX en 2023, el mediocampista deja Monterrey sin haber ganado ni un solo título, además de rechazar el sueldo más elevado de todo el futbol mexicano.

El futbolista español recibía alrededor de 5 millones de dólares por temporada en El Barrial, cifra que equivale a unos 87 millones de pesos en la actualidad. Este monto lo mantenía como el jugador mejor pagado de toda la Liga BBVA MX, superando a estrellas del calibre de Anthony Martial, Ángel Correa, Keylor Navas, entre otros. Lo cierto es que su deseo de regresar a España es aún mucho más grande.

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El nuevo salario y equipo que tendría Sergio Canales

De acuerdo a la información que compartió el prestigioso medio español, Marca, Sergio Canales tendría todo acordado para convertirse en nuevo futbolista de Racing de Santander para afrontar la temporada 2026-27. El mediocampista ya había entablado conversaciones con la directiva en diciembre del año pasado y ahora estaría todo dado para su regreso a España, donde recibirá una increíble reducción salarial.

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La misma fuente señala que Canales sacrificaría el 80 por ciento de su sueldo para regresar al equipo que lo formó como futbolista y vivir en la ciudad donde creció desde pequeño. Esto significa que el jugador de 35 años pasaría a ganar apenas 1 millón de dólares por temporada en El Sardinero, cifra que equivale a unos 17 millones de pesos aproximadamente.

Canales solo ha producido un gol en 406 minutos de juego|Crédito: Rayados de Monterrey / X

De esta manera, Canales dejará atrás 70 millones de pesos por temporada para poder regresar a su país de origen. Aún no hay anuncio oficial, pero los medios españoles aseguran que el ex Monterrey volverá a Racing para jugar en Primera División o para luchar por el ascenso en la siguiente campaña.

Racing está cerca del ascenso

En estos momentos, Racing se encuentra luchando por ascender a la primera categoría del futbol español. Son líderes de LaLiga Hypermotion (Segunda División) con 72 unidades, a 4 de diferencia con Deportivo La Coruña (68), su principal perseguidor. Restan 4 jornadas para que la temporada llegue a su fin y, de mantenerse así, el futuro equipo de Canales se plantará en Primera División.

